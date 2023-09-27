İstanbul'da içinde hasta olan ambulans yan yattı
İstanbul'un Fatih ilçesindeki Vatan Caddesi'nde içinde hasta olan bir ambulans, kaza yaparak yan yattı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken caddede trafik durdu.
İstanbul Fatih’te içinde hasta olan bir ambulans, kaza yaparak yan yattı.
Fatih Vatan Caddesi’nde meydana gelen olayda kaza yapan ambulans devrildi.
Kazada yaralananlar için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle caddede trafik durdu.
Kaynak: İHA
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