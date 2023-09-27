İstanbul'da taksilerde yeni dönem kapıda: UKOME'de teklif görüşülecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yarın Çırpıcı 1453 Sosyal Tesislerinde saat 11.00’de toplanacak. UKOME’nin yarınki toplantısında İstanbul’daki bütün taksilere reklam alabilme imkânı getirecek olan teklifi görüşecek.

İstanbul'da taksilerde yeni dönem kapıda: UKOME'de teklif görüşülecek

İstanbul’daki taksi sorunu devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul’da taksiye yapılan zamma itiraz etmiş, zammı yeterli bulmamıştı. Aksu, tepki olarak UKOME’de tepki olarak oylamaya da katılmamıştı.

Bunun üzerine İBB, hem vatandaşı hem de esnafı düşünerek, yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Yarın saat 11.00’de yapılacak UKOME toplantısında gündemine yeni bir çözüm yolu geldi.

Halk TV'den Ali Macit'in haberine göre, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün teklifi ile “30.11.2022 tarih ve 2022/12-19.Ç sayılı UKOME Kararının revize edilmesi teklifi” yeniden görüşülecek.

TEKLİFİN KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR

2022/12-19.Ç sayılı UKOME kararı, belirli taksilerin reklam almasını içeriyor. Revize teklifi, kabul edilirse bütün taksiler reklam alabilecek. Böylece taksiler ek gelir elde etmiş olacak. Komisyondan olumlu görüş çıkan bu kararın kabul edilmesi bekleniyor

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