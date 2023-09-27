İmamoğlu'na kurulan 'limon' kumpası davasında karar çıktı! Kumpasçılara hapis cezası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mersin’den 100 ton limon satın alıp, vatandaşa ücretsiz dağıttığı limonlarla ilgili kurmaca haber yapılmasıyla ilgili açılan dava sonuçlandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, ‘kumpasçıların’ mahkum edildiğini açıkladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Ongun, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mersin’den satın aldırıp, vatandaşa ücretsiz dağıttığı limonlarla ilgili kurgu video röportaj ve haber yaparak, "yandaş üreticiden alıyor" algısı oluşturmaya çalışan Sanık Mahmut Dölek - 10 Ay 15 Gün Sanık Ömer Tuncel - 265 Gün Sanık Ömer Sezer - 265 Gün Sanık Emrah Toraman - 265 Gün hapis cezası aldı” diye yazdı.

Limon kumpasçıları mahkum oldu.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mersin’den satın aldırıp, vatandaşa ücretsiz dağıttığı limonlarla ilgili kurgu video röportaj ve haber yaparak, "yandaş üreticiden alıyor" algısı oluşturmaya çalışan

Sanık Mahmut Dölek - 10 Ay 15 Gün

Sanık Ömer… pic.twitter.com/ImCHXkjHTK — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 27, 2023

NE OLMUŞTU?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in önerisi ile harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 ton limonu Mersinli üreticiden satın alıp, dağıtımını yapmıştı. Limon üreticisiyle konuşup, konuyu haberleştirmek isteyen kameraman Mahmut Dölek, üreticiyi kendi yönlendirmeleriyle konuşturup yanlış bilgiler vermeye zorlayarak kurmaca bir haber yapmıştı.

Ankara ve Eskişehir büyükşehir belediyeleri de Mersin’deki üreticilerden tonlarca limon satın alarak kendi kentlerindeki yurttaşlara ücretsiz dağıtmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem