Diyarbakır Bismil'de 9 kişinin öldüğü olayda yeni gelişme!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde husumetli iki aile arasında dün sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı. Anlaşmazlığın devam etmesiyle ekinleri biçmeye giden Taş ile Almayaç aileleri fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı çatışma sonrası üç savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 5 kişi yakalandı.

11 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Hastanede tedavisi süren 2 yaralının da şüpheli sıfatıyla soruşturma dosyasına dahil edildiği olayla ilgili 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Olayda hayatını kaybedenler ise toprağa verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Jandarma ekiplerinin köydeki güvenlik önlemleri sürerken valilikten yapılan açıklamada, Serçeler köyünde, iki aile arasında çıkan silahlı kavganın, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtilmiş, olayda O.T, S.T, H.T, M.C.T, M.E.A, S.A, M.A. Y.A. ve Ö.A.'nın hayatını kaybettiği, M.A. ve A.A'nın da yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem