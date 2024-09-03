Somaspor Transfere Doymuyor

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta Diyarbekirspor'u mağlup eden Somaspor'da transferin süreceği açıklandı.

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Somaspor Transfere Doymuyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında evinde Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup eden Somaspor'da teknik direktör Erman Güraçar, takıma takviyelerin süreceğini söyledi.

Diyarbekirspor karşılaşmasında çok iyi bir performans ortaya koyduklarını anlatan Güraçar, "Sezona kazanarak başlamak çok önemliydi. Bunu başardığımız için sevinçliyiz. Oyuncularımı tebrik ederim. Çok genç bir ekibiz, ilerleyen haftalar çok daha zor olacak. Takviye yapmamız gereken bazı bölgelerimiz var. Yönetim kurulumuz ve biz bunun üzerine çalışıyoruz. Transferlerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

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