Somalı Madenciler Ankara’ya Yürüyor: Sendikal Haklarımızı Verin

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te çalışan 45 maden işçisinin sendikalı olduktan sonra başlattığı direniş sürüyor.

Bir aydır Hem Manisa’da hem de ülkenin çeşitli kentlerinde sürdürdükleri eylemi Ankara’ya taşıma kararı alan işçiler, dün (25 Eylül 2024) Ankara’ya yürüme kararı alarak direnişin 30. gününde Soma’da Ankara’ya doğru yola çıktı.

İşçiler, "Patron vekil anayasayı ayaklar altına alıyorsa bize kim eşit yurttaşlık yalanını satabilir" yazılı pankart açtı. Bağımsız Maden İş Sendikası önünden başlayan yürüyüşe CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy da katılarak destek verdi.

İŞÇİLER TALEPLERİNİ SIRALADI

Eylemin ikinci günlerinde Manisa’nın Akhisar ilçesine ulaşan işçiler burada taleplerini bir kez daha sıraladı.

Akhisar’da açıklamalarda bulunan işçi üç tane temel taleplerini sıralarken; ilk olarak iş yerlerinde yaşanan iş kazalarıyla ilgili işçilerin iş yerlerindeki can güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

İkinci olarak ise Fernas Madencilik’teki ücretlerin düşük kaldığını, promosyon ve mesai ücretlerinin verilmediğini hatırlatan işçi; bu hakların verilmesini ve Soma ortalamasına göre düşük kalan ücretlerin yükseltilmesini talep etti.

Üçüncü olarak, sendikalı oldukları gerekçesiyle işlerinden olan işçiler hatırlatılırken, sendikal örgütlenme hakkının Anayasal hak olduğu ve bu hakların Fernas işletmecilik tarafından tanınması istendi.

İşçiler, “Eğer Anayasa, TCK, ISİG kanunu var ise uygulayın; yoksa kaldırın, bizi oyalamayın!” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem