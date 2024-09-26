Yeni Yasama Yılı Başlıyor... TBMM Gündeminde Neler Var?

TBMM, 1 Ekim’de çalışmalarına başlayacak. Yeni yasama yılında TBMM’nin gündeminde; öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, 9. Yargı Paketi, yeni anayasa çalışmaları gibi bir çok tartışmalı konu bulunuyor.

Komisyonda kabul edilen ancak Genel Kurul'a indirilmeyen 9. Yargı Paketi’nin öncelikli olarak yasalaştırılması beklenirken, iktidarın yeni bir yargı paketi hazırlığında olduğu da belirtiliyor. Yeni yargı paketinde "infaz düzenlemesi” ile tepkiler nedeniyle 9. Yargı Paketi’nden çıkarılan “etki ajanlığının” yer alacağı kaydediliyor.

CAN ATALAY KARARI TARTIŞILACAK

Milletvekilliği düşürülen Can Atalay’la ilgili yargı kararı ve muhalefetin erken seçim talepleri de TBMM’nin gündeminde tartışılacak konular arasında.

YENİ ANAYASA MASADA

Yeni dönemin önemli gündem maddelerinden biri yeni anayasa olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasaya ilişkin geçtiğimiz dönemde Meclis'teki siyasi partileri ziyaret etmişti. Kurtulmuş, yeni anayasanın usül ve esaslarını görüşmek için parti turlarına 1 Ekim'den sonra tekrar başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni anayasa için Meclis'in yeni yasama yılına işaret etmişti.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM EKONOMİ

Meclisin yeni döneminde en önemli gündemi ekonomi olacak. Ekimin ilk haftası Meclis gündemine ekonomik düzenlemeleri içeren yeni bir yasa teklifinin sunulması bekleniyor. Teklifte ekonomide kayıt dışılıkla mücadelede yeni tedbirlerin yer alacağı belirtiliyor.

RUHSATSIZ SİLAHLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

Son dönemde artan bireysel silahlanma ve ruhsatsız silahlarla ilgili bir düzenlemenin de yeni yasama döneminde Meclis’e sunulacağı ifade ediliyor. Teklifle, ruhsatsız silahlara ilişkin cezaların ağırlaştırılacağı ve silah parçalarını ayrı ayrı toplayıp birleştirerek silah yapanlara veya parçalarını taşıyanlara ağır cezalar getirilmesi öngörülüyor.

REKABET YASA TEKLİFİ

Dijital platformları düzenleyecek olan rekabet yasa teklifinin de TBMM gündemine getirilmesi gündemde. Dijital vergi kaybının düşürülmesini öngören düzenleme ile Amazon, Facebook, X, Starlink gibi şirketlerin piyasayı kontrol etmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz dönem komisyonda görüşülen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik teklifinin yeni dönemde görüşmelerine başlanacak.

ETKİ AJANLIĞI YENİ YARGI PAKETİNDE YER ALABİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekimin ilk haftasında Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacağı, bununla birlikte iktidarın yeni bir yargı paketi hazırlığında olacağı, bu nedenle "infaz düzenlemesi, etki ajanlığı" gibi konuların yeni yargı paketinde yer alacağı kaydediliyor.

"Uyuşturucu, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, istismar, terör suçlarını dışarıda bırakacak şekilde bir infaz indirimi düzenlemesi üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

İSTİSMARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KOMİSYON KURULACAK

Yeni dönemde çocuk suçları, çocuğa yönelik istismarın önlenmesine ilişkin bir araştırma komisyonunun kurulacağı ifade ediliyor.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUNU TEKLİFİ

Geçen yasama yılında eğitimcilerin büyük tepkisine neden olan Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi de bu dönemin önemli gündem maddelerinden biri olacak. Tepkiler nedeniyle görüşmeleri ertelenen kanun teklifinin Meclis açıldıktan sonra ele alınması bekleniyor. Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin 22 maddelik birinci bölümü Genel Kurul'da oylanarak kabul edilmiş, ancak daha sonra teklifin görüşmeleri yeni yasama yılına ertelenmişti.

Eğitim sendikalarının kurulacak Eğitim Akademileri üzerinden öğretmenlerin iş güvencesini tehdit ettiği, özlük haklarını zayıflattığı, başta taban ücret düzenlemesi olmak üzere temel ekonomik ve sosyal haklarına, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin bir düzenleme içermediği gerekçesiyle karşı çıktığı Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin öncelikli olarak görüşülmesi bekleniliyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

TBMM’nin önemli gündem maddelerinden bir de 2025 yılı bütçesi olacak. Bütçenin ekim ayı ortalarında TBMM’ye sunulması ve kasım ayında da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. Bütçe, 31 Aralık tarihine kadar TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştıracak.

DEVA- GELECEK PARTİSİ BİRLEŞMESİ GÜNDEMDE

Mecliste Saadet Partisi ile grubu bulunan Gelecek Partisi'nin de DEVA partisi ile grup kurması gündemde. Edinilen bilgiye göre Saadet Partisi'nin de grup kurma fikrine olumlu yaklaşıyor.DEVA ve Gelecek Partisi'nin Meclis'te grup kurması durumunda DEVA Partisi de bu dönem Genel Kurul'da söz sahibi olacak.

VEKİLLER İÇİN 'ACİL DURUM' BUTONU

Geçtiğimiz dönemde TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmesi sırasında fenalaşarak yere yığılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e ilk müdahaleyi sağlıkçı milletvekilleri yapmıştı, Bitmez hastaneye kaldırılmış ancak yaşama tutunamamıştı.

Genel Kurul'da rahatsızlanan milletvekilleri için de Başkanlık Divanı bölümüne tıbbi müdahaleleri hızlandırmak için acil durum butonu yerleştirildi. Meclis Başkanvekilinin kullanacağı butonla sağlık ekipleri içeri girip müdahalede bulunacak.

KAVGALARA KARŞI ÖNLEM

TBMM’de yaşanan kavgalar ve tartışmalara yönelik çeşitli önlemler de bu dönemde devreye sokulacak. Genel Kurul’da meydana gelebilecek fiziksel kavgaların önlenmesi amacıyla kürsüye inen basamaklardaki sivri köşeler yontuldu.

Kaynak: ANKA