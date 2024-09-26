Minibüs ile Çarpışan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralı

Edirne'de minibüs ile çarpışan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

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Minibüs ile Çarpışan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralı

Edirne girişi Kırklareli'ne dönüş kavşağı yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Ç. idaresindeki otomobil ile Andrears W. kontrolündeki yabancı plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil sürücüsü Emir Ç. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Emir Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ve jandarma kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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Edirne Trafik kazası
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