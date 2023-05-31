Gezi'nin 10'uncu yılında Galata Köprüsü'ne pankart asıldı! 'Gezi umuttur, halk düşmanlarını yeneceğiz'
SOL Parti, Gezi Parkı direnişinin 10’uncu yılı nedeniyle Galata Köprüsü’ne pankart astı. Pankartta "Gezi umuttur, halk düşmanlarını yeneceğiz" ifadelerine yer verildi.
SOL Parti, Gezi Parkı direnişinin 10’uncu yılı nedeniyle Galata Köprüsü’ne pankart astı. “Gezi umuttur, halk düşmanlarını yeneceğiz” yazılı pankartta, Gezi eylemleri sırasında yaşamını yitirenlerin resimleri yer aldı.
SOL Parti, bugün Gezi Parkı direnişinde yaşamını yitirenleri anmak için Galata Köprüsü’ne pankart astı. “Gezi umuttur, halk düşmanlarını yeneceğiz” yazılı pankartta, Gezi eylemleri sırasında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Berkin Elvan, Medeni Yıldırım, Abdullah Can Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan ve Hasan Ferit Gedik’in resimleri yer aldı.
Görüntüler, SOL Parti İstanbul’un sosyal medya hesabında; “Gezi 10 yaşında. Dünyanın çivisine, bugünün gerisine sahip çıkan birileri var! Arkadaşlarımıza sözümüz; Halk düşmanlarını mutlaka yeneceğiz! Asla vazgeçme” notuyla paylaşıldı.
Kaynak: ANKA