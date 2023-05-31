İletişim Başkanlığı'ndan sosyal medyadaki “kabine listeleri” ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan yeni kabine listeleriyle ilgili "asılsızdır" açıklaması yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan sosyal medyadaki “kabine listeleri” ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan yeni kabine listeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan 'kabine listeleri' asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arzetmektedir." 

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