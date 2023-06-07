Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel hayatını kaybetti

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olan CHP'li Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in sabahı karşı İzmir'deki evinde vefat ettiği öğrenildi. 63 yaşındaki Levent Tuncel, bir çocuk babasıydı.

LEVENT TUNCEL KİMDİR?

Söke ilçesi Belediye Başkanı Levent Tuncel, 1960 yılında Aydın’da doğdu. ilkokulu Söke ve Söke’nin beldesi olan Atburgazı'nda okudu, orta öğretimini Aydın’da tamamladı. Lise yıllarında tanıştığı voleybol sporuna üniversitede de devam etti.

1977-1984 yılları arasında genç milli sporcu olmak ile birlikte 1. Voleybol Deplasmanlı Liginde oynadı.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. Askerlik görevinden sonra serbest hekimlik hayatına ilk adımımı 1986 yılında Söke’de iş yerini kurarak başladı. 1987 yılında eşi Şulan Tuncel ile evlendi, bir çocuk babası.

Uzun yıllar Aydın Diş Hekimleri Odası Söke Temsilciliği görevini yürüttü. 2006 yılında Söke Belediye Spor Kulübü Derneği’nin Başkanlığı’nı yapan Levent Tuncel; Söke’nin birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif rol aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından aday olarak gösterdiği Mart 2019 yerel seçimlerinde Söke Belediye Başkanı seçildi.

7 Haziran 2023 tarihinde 63 yaşındaki Levent Tuncel, İzmir'deki evinde vefat etti.