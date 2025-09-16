Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanmıştı! Dilruba Kayserilioğlu Hakkında Flaş Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dilruba Kayserilioğlu, 2024 yılında İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'a getirilen erişim engelini eleştirirken kullandığı ifadeler nedeniyle büyük bir tartışmanın odağı olmuştu.

Dilruba Kayserilioğlu'nun gündem olan sokak röportajı...

Röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti sert bir dille eleştirdiği için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmış ve sonrasında serbest bırakılmıştı.

Kayserilioğlu, CHP lideri Özgür Özel ile beraber 93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış törenine katılmıştı.

BERAAT ETTİ

Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kayserilioğlu'nun beraat ettiğini açıkladı.

Dilruba Kayserilioğlu ve avukatı Hüseyin Yıldız...

Yıldız, "Geçen yıl başlamıştı mücadelemiz. Önce tutukluluğu kaldırmıştık, şimdi ise beraat kararı... Ülkemizde yaşanan tüm hukuksuzluklara ilham kaynağı olması en büyük isteğimizdir" ifadelerini kullandı.

