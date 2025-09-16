Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanmıştı! Dilruba Kayserilioğlu Hakkında Flaş Karar

İzmir'de sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında beraat kararı verildi. Kararı, avukatı açıkladı.

Dilruba Kayserilioğlu, 2024 yılında İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'a getirilen erişim engelini eleştirirken kullandığı ifadeler nedeniyle büyük bir tartışmanın odağı olmuştu.

Röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti sert bir dille eleştirdiği için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmış ve sonrasında serbest bırakılmıştı.

Kayserilioğlu, CHP lideri Özgür Özel ile beraber 93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış törenine katılmıştı.

BERAAT ETTİ

Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kayserilioğlu'nun beraat ettiğini açıkladı.

Yıldız, "Geçen yıl başlamıştı mücadelemiz. Önce tutukluluğu kaldırmıştık, şimdi ise beraat kararı... Ülkemizde yaşanan tüm hukuksuzluklara ilham kaynağı olması en büyük isteğimizdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

