Dilruba Kayserilioğlu'na Verilen Ceza Belli Oldu
İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp, serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında 11 ay 20 gün ceza verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu'na (33) 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Kaynak: ANKA
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