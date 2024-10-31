Dilruba Kayserilioğlu'na Verilen Ceza Belli Oldu

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp, serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında 11 ay 20 gün ceza verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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Dilruba Kayserilioğlu'na Verilen Ceza Belli Oldu

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu'na (33) 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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