Sokak Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavga: Kimse Müdahale Etmedi

Gaziantep'te iki kadın arasında çıkan tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü. Çevredekilerin izlemekle yetindiği olayda, bir kadın diğerini saçından tutarak yere savurdu. Korkunç anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaahmet Mahallesi'nde iki kadının sokak ortasında yaşadığı şiddetli kavga, çevredeki vatandaşların gözleri önünde gerçekleşti. Henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma kısa sürede büyüdü.

Kadınlardan biri, diğerinin saçını tutarak yere fırlattı. Çevrede bulunanlar kavgayı izlemekle yetinirken, araya girmeye kimse cesaret edemedi.

Sokak Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavga: Kimse Müdahale Etmedi - Resim : 1

Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bazı sürücülerin korna çalarak yaşananlara tepki gösterdiği görüldü.

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Kaynak: İHA

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