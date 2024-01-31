Soğuktan kirpik ve kaşları dondu: Çıldır eksi 31,5 derece

Soğuk havalar Ardahan'ı esir alırken, sıcaklık bazı bölgelerde -31 dereceye kadar düştü. Bir yurttaşın kaş ve kirpikleri bile buz tuttu.

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Soğuk hava Ardahan'da hayatı esir aldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için veya iş yerine gidebilmek için dışarı çıkabiliyor.

Soğuktan yüzünün tamamen donduğunu söyleyen Vural Bulut, "Şu anda öyle bir mevsim yaşıyoruz ki yüzümden belli oluyor. Böyle bir soğuk yok. Saç, sakal ve kirpiklerim tamamen dondu. Böyle bir soğuk yok, eksi 50 derece" dedi.

Soğuktan kirpik ve kaşları dondu: Çıldır eksi 31,5 derece - Resim : 1

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 28,1, Göle'de 29, Hanak'ta 27,8, Çıldır'da 31,5, Posof'ta 14,7 ve Damal'da 20,6 derece olarak kaydedildi.

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