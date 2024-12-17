Şoför Hayatını Kaybetmişti: Asit Dolu Tankerin Devrilme Görüntüleri Ortaya Çıktı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, asit yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Oktay Demir hayatını kaybetmişti. Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, dün Ereğli-Karapınar Kara yolu İpekçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Demir (34) idaresindeki 27 HB 048 plakalı asit dolu tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, boşalan asit ve yükselen duman nedeniyle tankere bir süre müdahalede bulunamadı. AFAD ekiplerinin de sevk edildiği kazada yapılan incelemede sürücü Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemede yol kenarına dökülen kimyasal maddenin hidroklorik asit (Tuz Ruhu) olduğu tespit edildi.

Şoför Hayatını Kaybetmişti: Asit Dolu Tankerin Devrilme Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1
Kaza anı ise bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tankerin yoldan çıkarak devrilmesi, devrildiği esnada dumanların çıkması yer alıyor.

Kaynak: İHA

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