Sobaya Saklanan Esrarı Narkotik Köpekleri Buldu

Afyonkarahisar’da evleri ile arazilerine kenevir ekerek uyuşturucu elde eden iki şahıs jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda ele geçirilen 484 gram esrar da saklandığı sobada narkotik köpekleri tarafından bulundu.

Sobaya Saklanan Esrarı Narkotik Köpekleri Buldu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde yaşayan C.T. ve A.T. isimli şahısların evlerinin bahçelerine ve tarlalarına yasadışı kenevir ekimi yaptıkları yönünde bilgi aldı.

Ardından harekete geçen şahısların evlerine baskın düzenleyerek eğitimli narkotik köpekleri ile evlerin bahçeleri ve şahısların arazilerinde arama yaptı. Aramalarda 203 kök kenevir bitkisi, 484 gram esrar, 76 gram kenevir tohumu ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayın ardından C.T. ve A.T. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, operasyonda sobada saklanan esrar ise eğitimli narkotik köpekleri tarafından bulundu.

Kaynak: İHA

Çanakkale Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı Çanakkale Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Sürücüleri Bayram Ettirecek Karar: Binlerce Lira Ceza Ödeme Devri Bitti! Binlerce Lira Ceza Ödeme Devri Bitti!
Sivas’ta Bin Bir Zahmetle Üretiliyor: Resmen Sağlık Deposu, 100 Gramının Fiyatı Altınla Yarışıyor Sivas’ta Bin Bir Zahmetle Üretiliyor: Resmen Sağlık Deposu, 100 Gramının Fiyatı Altınla Yarışıyor
Denizli'de Tartıştığı Kişinin Arabasını Antalya'ya Park Etti! Denizli'de Tartıştığı Kişinin Arabasını Antalya'ya Park Etti!
ÇOK OKUNANLAR
Abdüllatif Şener'in Oğlu Bedirhan Şener, Anneannesini Öldürmüştü: Komşular O Anları Anlattı Türkiye'yi Sarsan Cinayette Detaylar Ortaya Çıktı
Anayasa Mahkemesi Can Atalay Hakkındaki Kararını Verdi 'Milletvekilliğinin Düşürülmesi Yok Hükmünde'
Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Dikkat Çeken Karar Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Dikkat Çeken Karar
Oğlu Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener'den İlk Detaylı Açıklama Abdüllatif Şener'den İlk Detaylı Açıklama
İsrail Görüntüleri Paylaştı, Hamas'tan Açıklama Geldi: Hamas'ın Bir Lideri Daha Öldürüldü Hamas'ın Bir Lideri Daha Öldürüldü