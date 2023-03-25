Skandal görüntüler kamuoyunu ayağa kaldırmıştı: Kızılay'dan " Maden suyu fabrikası kapatıldı mı?" sorusuna yanıt?

Kızılay'ın maden suyu fabrikasından gelen görüntüler kamuoyunu ayağa kaldırmıştı. Kızılay'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fabrika kapatıldı mı?" sorusuna yanıt verildi.

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Skandal görüntüler kamuoyunu ayağa kaldırmıştı: Kızılay'dan " Maden suyu fabrikası kapatıldı mı?" sorusuna yanıt?

Kızılay’ın Afyonkarahisar’daki maden suyu fabrikasında çekilen skandal görüntülerin ardından, kamuoyu büyük tepki göstermişti.

Maden suyu üretim fabrikasında, maden suyunun dinlendirildiği alanda duvar ve tavandaki rutubet gündem olmuştu.

Kızılay’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda, “Maden suyu fabrikası kapatıldı mı?” sorusuna yanıt verildi.

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Cevapta, fabrikanın kapatılmadığı, ‘kısa süreli’ ara verildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Deprem sonrasında satışların belli oranda yavaşlaması, yeterli ürün stoğunun bulunması, Ramazan ayı ve genel yıllık periyodik bakım onarım çalışmaları sebebiyle fabrikamızda üretime kısa süreli ara verilmiştir. Bu yıllık çalışma takvimimiz içerisindeki rutin uygulamadır. Üretim, yine planlandığı şekilde önümüzdeki günlerde devam edecektir”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kızılay Kerem Kınık
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