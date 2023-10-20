Şizofreni hastası kişi, bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Aydın’ın Didim ilçesine şizofreni hastası olduğu iddia edilen bir kişi, karnından bıçaklanmış halde bulunurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Didim'de Çamlık Mahallesi 521 sokak üzerindeki bir apartmanda gece saatlerinde edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce yurtdışından gelen ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Ufuk Ünal’ın yaşadığı dairenin kapısının uzun süredir açık olduğunu fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler şahsı evin içerisinde karnından bıçaklanmış halde buldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ünal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gerekli olay yeri incelemelerin ardından Ünal’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.
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