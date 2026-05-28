Siyasi Mobbinge Emsal Ceza: TİHEK'ten Ereğli Belediyesi'ne 256 Bin Liralık Tokat

Yerel yönetimlerde seçim sonrası yaşanan personel görevlendirmelerine ilişkin hukuk dünyasında emsal teşkil edecek kritik bir karar alındı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi'nde görev yapan kadrolu bir çalışanın başvurusu üzerine başlattığı geniş çaplı incelemeyi tamamladı ve belediyenin "ayrımcılık yasağını" çiğnediğine hükmetti.

TİHEK'in resmi kararına göre süreç, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nin hemen ardından başladı. Ereğli Belediyesi bünyesinde görevli memur, yönetim değişikliği sonrası siyasi görüşü sebebiyle sistematik bir şekilde bezdirme (mobbing) politikasına maruz kaldığı iddiasıyla TİHEK'e başvurdu.

65 KİLOMETRE UZAĞA SÜRGÜN

Çalışanın iddialarına göre, mesleki unvanı ve uzmanlığıyla hiçbir ilgisi bulunmayan, üstelik şehir merkezine tam 65 kilometre uzaklıkta yer alan bir koordinasyon merkezine geçici olarak sürüldü.

Mağdur personel durumu yargıya taşıdı ve Konya 3. İdare Mahkemesi bu sürgün işlemini iptal etti. Ancak belediye yönetimi mahkeme kararını baypas ederek, çalışanı bu kez de unvanına uygun olmayan farklı müdürlüklerde görevlendirmeye devam etti. Yaşatılan baskıya dayanamayan memur, çareyi başka bir belediyeye tayin istemekte buldu.

BELEDİYENİN SAVUNMASI TİHEK’İ İKNA ETMEDİ

Soruşturma kapsamında TİHEK’e yazılı savunma gönderen Ereğli Belediye Başkanlığı, personelin geçmiş yıllardaki sözleşme ve kadro durumuna değinerek işlemlerin rutin olduğunu savundu. Ancak dosyayı inceleyen TİHEK, yerel seçimlerin hemen ardından peş peşe yapılan bu görevlendirmelerin hayatın olağan akışına uymadığını, amacın çalışanı işten soğutmak, bıktırmak ve dışlamak (iş yerinde yıldırma) olduğunu net bir şekilde tespit etti.

'AKSİNİ İSPAT EDEMEDİLER'

6701 sayılı Kanun kapsamında felsefi ve siyasi görüş temelinde yapılan her türlü farklı muamelenin doğrudan ayrımcılık olduğunun altını çizen Kurul, gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi:

"Başvuranın siyasi görüşü sebebiyle muhatap (belediye) tarafından sistematik ve sürekli olarak yıldırma kastıyla iş yerinde yıldırma eylemlerine maruz bırakıldığı, muhatabın bunun aksini ispatlayamadığı görülmüştür. Ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır."

Bu emsal niteliğindeki ihlal kararı doğrultusunda TİHEK, Ereğli Belediye Başkanlığı hakkında 256 bin 357 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Kaynak: AA