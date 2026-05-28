İstanbul'da Görülmemiş Manzara: Metrobüs Durakları ve Köprüler Bomboş Kaldı

Milyonlarca aracın ve insanın hareket halinde olduğu megakent İstanbul, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde en sakin günlerinden birini yaşıyor. Tatili fırsat bilen vatandaşların şehir dışına çıkması ve kentte kalanların kurban kesim alanlarında bulunması nedeniyle ana yollar, bağlantı aksları ve toplu taşıma istasyonları boş kaldı.

TRAFİK DİP SEVİYEDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre sabah saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 13 gibi tarihi bir dip seviyeye geriledi. Yoğunluk oranı Avrupa Yakası'nda yüzde 13, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 9 olarak kayıtlara geçti.

KÖPRÜLER AÇIK

İki kıtayı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde her iki yönde de trafik akıcı şekilde ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise her iki istikamette hafif bir hareketlilik gözlemleniyor.

Kent genelindeki genel sakinliğe rağmen, sabah saatlerinde sadece şu noktalarda yoğunluk yaşandı:

Avrupa Yakası (TEM Kemerburgaz): TEM Otoyolu Kemerburgaz ayrımında meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle bölgede yerel bir yoğunluk oluştu.

Anadolu Yakası (TEM Çamlıca): TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri bölgesinde her iki yönde de bayram trafiği hafif şekilde kendini hissettiriyor.

D-100 Pendik: D-100 kara yolu Ankara istikameti Pendik mevkisinde araçlar zaman zaman ağır seyrediyor.

Bu noktaların dışında kalan TEM Otoyolu, D-100 kara yolu, Şile Otoyolu ve sahil şeritlerinde sürücüler dur-kalk yapmadan rahatça ilerleyebiliyor.

METROBÜS İSTASYONLARI SESSİZ

Normal günlerde iğne atılsa yere düşmeyen, kentin en yoğun transfer merkezleri olan Mecidiyeköy, Altunizade, Cevizlibağ ve Avcılar metrobüs istasyonlarında da bayram sessizliği hakim. İstasyonlarda turnikelerden geçen az sayıdaki vatandaşın bekleme yapmadan gelen araçlara bindiği görüldü.

Kaynak: AA