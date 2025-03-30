Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz Hakkında Soruşturma Açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, siyaset bilimci ve BUPAR Araştırma Genel Direktörü Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz hakkında Halk TV'de yaptığı bir değerlendirme nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz Hakkında Soruşturma Açıldı

Başsavcılık açıklamasında, Onur Alp Yılmaz'ın Halk TV'deki bazı ifadelerinin 'halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik' olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada Yılmaz hakkında 'nefret ve ayrımcılık' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

'RAKİBİMİ TASFİYE ETMEK İÇİN...'

Yılmaz, boykota dair yaptığı değerlendirmelerinden ardından iktidara yakın bir medya organı tarafından hedef gösterilmesinin ardından sosyal medyadan açıklama yapmıştı.

Yılmaz, açıklamasında 3 günde 25 milyar dolarlık rezerv satışı olduğunu anımsatarak, "Ülkedeki vergi gelirlerinin %70’ini tüketim üzerinden al, bütün yükü halkın üstüne yık, yandaş sermayeyi pamuklara sar, sonra halka “gücünün farkında ol” diyeni hedef göster. Yok öyle halka İsviçre fiyatları ödetip Pakistan kadar demokrasi layık görmek"

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: ANKA

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