Bakan Yerlikaya Açıkladı: Bayramın İlk Gününde Acı Bilanço

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bayram tatilinin 1'inci günü (Cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1219 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya Açıkladı: Bayramın İlk Gününde Acı Bilanço

İçişleri Bakanı Yerlikaya Ramazan Bayramı'nın ilk gününde trafik kazaları sonrası yaşanan acı bilançoyu açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin 1'inci günü (Cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1219 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X'ten yaptığı açıklama şöyle:

9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.219 vatandaşımız ise yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce; 508.962 araç denetlendi. 29.622 araca hız ve radar işlemi, 46.282 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı Trafik kazası
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