Can Dostlar Ramazan Bayramında Hayvanseverleri Bekliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ramazan Bayramı boyunca saat 14.00 ile 16.00 arasında hayvanseverlerin ziyaretlerine açık olacak. Belediyeden yapılan açıklamada vatandaşlar bu özel günde can dostlarını ziyaret etmeye davet edildi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecekken, yüzlerce sahipsiz kedi ve köpek de yeni yuvalarına kavuşmayı ve dostlarıyla tanışmayı bekliyor.

Can Dostlar Ramazan Bayramında Hayvanseverleri Bekliyor - Resim : 1

‘RAMAZAN BAYRAMI’NDA DA BAKIMEVİ AÇIK OLACAK’

Bakımevinin bayramda da ziyarete açık olacağını açıklayan Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Aslı Kılıç, saat 14.00 ila 16.00 aralığında vatandaşların bakımevine gelerek can dostlarını ziyaret etmelerini beklediklerini ifade etti.

Can Dostlar Ramazan Bayramında Hayvanseverleri Bekliyor - Resim : 2

‘HER YIL BİNDEN FAZLA HAYVAN SAHİPLENDİRİYORUZ’

Bakımevinde şu an yaklaşık 380 kedi ve 1180 köpek bulunduğunu söyleyen Kılıç, her yıl binden fazla hayvanın sahiplendiğini belirterek, son yıllarda barınaklardan hayvan sahiplenme noktasında vatandaşların daha bilinçli hale gelmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Kılıç, ”İnsanlar bir hayvanı satın almak yerine barınaktan sahiplenerek hem onların hayatını kurtarıyor hem de anlamlı bir dostluk kuruyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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