Siverek-Şanlıurfa Karayolunda Kaza! Otomobil Takla Attı
Şanlıurda'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaza yaptı. Takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5. kilometresinde trafik kazası meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA