Siverek-Şanlıurfa Karayolunda Kaza! Otomobil Takla Attı

Şanlıurda'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaza yaptı. Takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Siverek-Şanlıurfa Karayolunda Kaza! Otomobil Takla Attı

Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5. kilometresinde trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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