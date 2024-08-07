Çimento Yüklü Tır Kaza Yaptı, Onlarca Çuval Yola Döküldü
Hatay'da çimen torbası yüklü tırın devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü yaralanırken, çimentolar yola savruldu.
Hatay'ın Belen ilçesi Kıçı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çimento torbası yüklü tır yola devrildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazayla birlikte onlarca çuval yola savrulurken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tır sürücüsünü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Devrilen çimentoların kaldırılmasıyla bölgede trafik yeniden normale döndü.
Kaynak: İHA