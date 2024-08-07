Çimento Yüklü Tır Kaza Yaptı, Onlarca Çuval Yola Döküldü

Hatay'da çimen torbası yüklü tırın devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü yaralanırken, çimentolar yola savruldu.

Çimento Yüklü Tır Kaza Yaptı, Onlarca Çuval Yola Döküldü

Hatay'ın Belen ilçesi Kıçı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çimento torbası yüklü tır yola devrildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazayla birlikte onlarca çuval yola savrulurken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tır sürücüsünü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Devrilen çimentoların kaldırılmasıyla bölgede trafik yeniden normale döndü.

İstanbul'da Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Kamyonet Ortalığı Birbirine Kattı: Yaralılar Varİstanbul'da Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Kamyonet Ortalığı Birbirine Kattı: Yaralılar VarGüncel

Hastane Dönüşü Hastanelik Oldu!Hastane Dönüşü Hastanelik Oldu!Yurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Hatay Trafik kazası
İstanbul'da Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Kamyonet Ortalığı Birbirine Kattı: Yaralılar Var İstanbul'da Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Kamyonet Ortalığı Birbirine Kattı: Yaralılar Var
Ekonomik Kriz Nedeniyle Bunalıma Girdiği İddia Edilen 24 Yaşındaki Genç İntihar Girişiminde Bulundu! 24 Yaşındaki Genç Ekonomik Kriz Nedeniyle İntihar Girişiminde Bulundu!
Ucuz Diye Satılıyordu: Et Dürümün İçinden Çıkanlar Tepki Çekti Ucuz Diye Satılıyordu: Et Dürümün İçinden Çıkanlar Tepki Çekti
İstanbul’da En Ucuza Ev Kiralayabileceğiniz 5 İlçe Belli Oldu İstanbul’da En Ucuza Ev Kiralayabileceğiniz 5 İlçe Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli Deprem Adana'da Bir Saatte Peş Peşe Dört Deprem
Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı
İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor
Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü
Asal Araştırma'dan Son Seçim Anketi Geldi! Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı? İşte Birincilik Yarışında Öne Geçen İsim