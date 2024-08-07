İstanbul'da Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Kamyonet Ortalığı Birbirine Kattı: Yaralılar Var

İstanbul Başakşehir'de bir kamyonetin kontrolden çıkması sonucu kaza meydana geldi. Kamyonet, yol ortasında bulunan refüje çıkıp levhaları yıktıktan sonra caddede seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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İstanbul'da Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Kamyonet Ortalığı Birbirine Kattı: Yaralılar Var

İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde Eski İstanbul Caddesi üzerinde saat 13.15 sıralarında seyir halinde olan kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol edilemeyen kamyonet yol ortasında bulunan refüje çıktı. Ardından uyarı levhalarını yıkarak caddede seyreden kamyonet, hafif ticari araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hem kamyonet hem de çarptığı hafif ticari araç yoldan çıkarak kenara savruldu. Kazada, kamyonet ve araç sürücüsü yaralandı.

ARAÇLARA SIKIŞTILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar vatandaşlar yaralı sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücüler hastaneye kaldırılırken, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İHA

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Başakşehir Trafik kazası
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