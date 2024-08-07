Maden Ocağında İş Cinayeti! Kepçe, İşçiyi Duvara Sıkıştırdı

Kütahya'da bir maden ocağında iş cinayeti yaşandı. 41 yaşındaki işçi, gaz teli kopan kepçenin kendisini duvara sıkıştırması sonucu hayatını kaybetti.

Maden Ocağında İş Cinayeti! Kepçe, İşçiyi Duvara Sıkıştırdı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Muhacirler köyünde bulunan maden işletmesinde gaz teli kopan kepçe kontrolden çıkınca 41 yaşındaki Erkan Dibekli isimli işçiyi duvara sıkıştırdı.

Ağır şekilde yaralanan işçi arkadaşları tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kütahya'ya sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Erkan Dibekli'nin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bilgisi edinildi.

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Kaynak: İHA

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