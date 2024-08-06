İnşaatta İş Cinayeti: 4'üncü Kattan Düşen Sıva Ustası Öldü

Denizli'de bir inşaatta çalışan sıva ustası 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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İnşaatta İş Cinayeti: 4'üncü Kattan Düşen Sıva Ustası Öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Kumafşarı Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında iş cinayeti yaşandı. Sıva ustası Ramazan Soy, çalıştığı inşaatın 4'üncü katında dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Soy, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Soy'un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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