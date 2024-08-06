Şüpheliyi Kovalayan Polis Aracı Kaza Yaptı

Manisa’da “dur” ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan şüpheliyi kovalayan polis aracı kaza yaptı. Kazada 3 polis memuru yaralandı.

Son Güncelleme:
Şüpheliyi Kovalayan Polis Aracı Kaza Yaptı

Olay, dün gece saatlerinde Gördes ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçan aracı kovalamaya başlayan polis ekipleri, Fundacık Mahallesi mevkiinde kaza yaptı.

Kazada polis otosunda bulunan 3 memur yaralandı. Polis memurları, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir polis memuru ileri tetkikler için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer 2 polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaçan şüpheli sürücü O.P. emniyete giderek teslim olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı ve TTB Arasında 4 Yıl Sonra İlk Temas Sağlık Bakanlığı ve TTB Arasında 4 Yıl Sonra İlk Temas
Türk Kahvesine Eklendiğinde Lezzetini Katlayan Malzeme! 1 Kaşık Yetiyor Türk Kahvesine Eklendiğinde Lezzetini Katlayan Malzeme! 1 Kaşık Yetiyor
81 İldeki Emeklilere Ayda 2 Kez Ücretsiz Olacak! Emeklilere Yeni Kolaylık 81 İldeki Emeklilere Ayda 2 Kez Ücretsiz Olacak! Emeklilere Yeni Kolaylık
40 Kiloluk Demir Rögar Kapağını Çaldılar 40 Kiloluk Demir Rögar Kapağını Çaldılar
ÇOK OKUNANLAR
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor
460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı! 460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı!
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı