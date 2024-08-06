Şüpheliyi Kovalayan Polis Aracı Kaza Yaptı

Olay, dün gece saatlerinde Gördes ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçan aracı kovalamaya başlayan polis ekipleri, Fundacık Mahallesi mevkiinde kaza yaptı.

Kazada polis otosunda bulunan 3 memur yaralandı. Polis memurları, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir polis memuru ileri tetkikler için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer 2 polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaçan şüpheli sürücü O.P. emniyete giderek teslim olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA