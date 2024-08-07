Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu... Ele Geçirilenler Arasında Yok Yok!

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucudan tabancaya çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu... Ele Geçirilenler Arasında Yok Yok!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi.

18 GÖZALTI

Operasyonda 18 kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 12 kilo 150 gram metamfetamin maddesi, 101 gram bonzai maddesi, 105 gram eroin, 192 gram kimyasal madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 18 şahsa uyuşturucu madde ticareti suçundan, 23 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan olmak üzere toplam 41 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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