Ekonomik Kriz Nedeniyle Bunalıma Girdiği İddia Edilen 24 Yaşındaki Genç İntihar Girişiminde Bulundu!

Tekirdağ Çerkezköy'de, iddiaya göre ekonomik zorluklar yaşayan ve bu nedenle bunalıma giren S.I., intihar etmek için 29 Ekim Caddesi'ne bağlanan sokak üzerindeki 15 katlı bir inşaatın 12. katına çıktı. Belli bir süre burada bekleyen S.I., polisi arayarak intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saatlerce süren çabalarla genci ikna etmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri, muhtemel bir düşme durumuna karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Ancak tüm bu çabalar sonuçsuz kaldı.

POLİS İKNA EDEMEDİ, DEVREYE AKRABASI SOKULDU

Polislerin uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince, S.I.'nın iş adamı akrabası devreye sokuldu. Dakikalar süren konuşmanın ardından iş adamı, gencin elini tutarak onu intihardan vazgeçirdi.

KUMAR NEDENİYLE AİLESİYLE ARASININ AÇILDIĞI İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre, S.I.'nın yeni evli ve hamile eşinin altınlarını sanal kumarda harcadığı ve bu nedenle ailesiyle arasının açıldığı belirtildi. Bu durumun, gencin intihar girişiminde bulunmasına sebep olduğu öğrenildi.

S.I., polis tarafından ifadesi alınmak üzere Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İHA