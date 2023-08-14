Sivas'ta su kavgasında abi kardeşini öldürdü!
Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Boyalı köyü Çatak mevkiinde M.K. (59) ile kardeşi İ.K. (53) arasında tarla sulama meselesi yüzünden çıkan tartışmada ölümle sonuçlandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kardeşler arasında tarla sulama meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı.
Kavgada, M.K., yanında bulunan tabancayla kardeşi İ.K.'ye ateş etti. İ.K. ağabeyinin tabancasından çıkan kurşunlarla olay yerinde öldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Ağabey M.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: