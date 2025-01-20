Sivas'ta Çöp Kamyonu Yolcu Otobüsüne Çarptı: 2 Yaralı

Sivas'ta çöp kamyonu önünde seyretmekte olan yolcu otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada çöp kamyonu sürücüsü ve kamyonda bulunan bir kişi yaralandı.

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Sivas'ta Çöp Kamyonu Yolcu Otobüsüne Çarptı: 2 Yaralı

Sivas-Erzincan karayolu Sivas Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan A.P. yönetimindeki Sivas Belediyesi'ne ait çöp kamyonu önünde seyretmekte olan Kars Kalesi firmasına ait H.İ.E. yönetimindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü A.P kamyonda bulunan M.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Kavşağında Feci Kaza: Yaralılar VarHastane Kavşağında Feci Kaza: Yaralılar VarYurttan Haberler

Kaynak: İHA

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