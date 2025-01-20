Gazeteci Sinan Burhan 'Kulis Değil, Bilgi' Diyerek Açıkladı: İYİ Parti'den Ayrılan Kürşad Zorlu AKP'ye Katılıyor

Gazeteci Sinan Burhan, 'kulis değil, bilgi' diyerek flaş bir açıklamada bulundu. Burhan, İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu'nun yarın Ankara'da düzenlenecek İl Kongresi'nde AKP'ye katılacağını iddia etti.

Gazeteci Sinan Burhan 'Kulis Değil, Bilgi' Diyerek Açıkladı: İYİ Parti'den Ayrılan Kürşad Zorlu AKP'ye Katılıyor

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etmişti. Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" ifadelerini kullanmıştı.

'KULİS DEĞİL, BİLGİ'

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Zorlu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. X hesabından paylaşımda bulunan Burhan, 'kulis değil, bilgi' diyerek Zorlu'nun yarın Ankara'da gerçekleştirilecek İl Kongresi'nde AKP'ye katılacağını iddia etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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