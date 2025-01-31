Sivas'ın Dünyaca Ünlü Balıklı Kaplıcası Kapatıldı

Bolu'da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından Türkiye genelinde birçok turizm işletmesi evrak ve belge eksikliği nedeniyle kapatılırken, Kangal Balıklı Kaplıcası da denetimler kapsamında yapı kullanım belgesi eksikliği nedeniyle mühürlendi.

YAPI KULLANIM BELGESİ YOK

Kangal Balıklı Kaplıcası İşletmecisi Fuat Ünsal, Bolu yangını sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın birçok işletmeyi kapatma kararı aldığını ifade ederek, İl Özel İdaresi yetkililerinin işletmeye gelerek bazı belgeler talep ettiğini dile getirdi. Ünsal, belgeler arasında yapı kullanım belgesini olmadığı gerekçesiyle işletmenin mühürlendiğini belirtti.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Ünsal, İl Özel İdaresi, Kangal Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli İl Müdürlüğü gibi ilgili kurumlara başvurduklarını ancak belgeyi erişemediklerini söyledi.

Ünsal, kaplıcada tedavi gören 15 hastanın tamamının tahliye edildiğini belirterek, sorunun giderilmesi için girişimlere başladıklarını açıkladı.

Kaynak: DHA