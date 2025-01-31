Mezarlıkta Kahreden Olay, Duyanlar Gözyaşlarına Boğuldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında Nusaybin Yenişehir Mahallesi Moris Mezarlığı'nda kahreden bir olay yaşandı.

62 yaşındaki Azime Yıldız, ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı kadının kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yıldız, hastanede hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga ötürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA