Mezarlıkta Kahreden Olay, Duyanlar Gözyaşlarına Boğuldu

Mardin’de hayatını kaybeden oğlunu ziyarete giden 62 yaşındaki kadın, oğlunun mezarında fenalaşıp hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga götürüldü.

Mezarlıkta Kahreden Olay, Duyanlar Gözyaşlarına Boğuldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında Nusaybin Yenişehir Mahallesi Moris Mezarlığı'nda kahreden bir olay yaşandı.

Mezarlıkta Kahreden Olay, Duyanlar Gözyaşlarına Boğuldu - Resim : 1

62 yaşındaki Azime Yıldız, ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı kadının kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yıldız, hastanede hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga ötürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mezarlıkta Kahreden Olay, Duyanlar Gözyaşlarına Boğuldu - Resim : 2

Kaynak: DHA

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