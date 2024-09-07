Şırnak'ta Akraba İki Aile Arasındaki Kavgada Kan Aktı: Ölü ve Yaralılar Var

Şırnak'ta akraba 2 aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

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Şırnak'ta Akraba İki Aile Arasındaki Kavgada Kan Aktı: Ölü ve Yaralılar Var

Şırnak'ta Cizre ilçesi Koçtepe köyünde gece saatlerinde husumetli olan akraba 2 aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan Murat Oktay, kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Oktay'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayın hemen ardından Murat Oktay'ın yakınları da husumetli oldukları ailenin evine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda L.N. (31), N.O. (38) ve T.O. (35), yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.O., H.O. ve T.O. gözaltına aldı

Kaynak: DHA

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