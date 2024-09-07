Feci Kaza! Karı Kocayı Ölüm Ayırdı

Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü Bekir Karaca hayatını kaybetti, eşi A. Karaca ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Feci Kaza! Karı Kocayı Ölüm Ayırdı

Aydın’ın Köşk ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Cumayanı Mahallesi Seyrek Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin şarampole uçması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada araç sürücüsü Bekir Karaca’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada araç sürücüsünün eşi A. Karaca ise yaralandı.

Kazayla lgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Aydın
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