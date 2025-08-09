Sinop'ta Orman Yangını! Bir Köy Tahliye Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Köklen köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yangına arazözler, su ikmal araçları, 1 helikopter ve 10 ilk müdahale aracıyla müdahale edildiği, ayrıca 25 arazöz ile 2 helikopterin de takviye olarak bölgeye yönlendirildiği belirtildi. Yangın tehlikesi nedeniyle Köklen köyü tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

