Sinop'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Sinop'ta biri plakasız iki motosiklet kavşakta çarpıştı. Yaşanan kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Saat 13.00 sıralarında Sinop Nokta Kavşağı'nda bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B'nin hakimiyetindeki 55 AHR 669 plakalı motosiklet ile plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü H.B yaralandı.

Yaralı sürücü ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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