Akşehir'de Bir Haftalık Suç Bilançosu

Konya’da Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin son bir haftada yapmış olduğu uygulama, denetim ve kontrollerde; çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalanırken, 68 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı, bunlardan 1 şüpheli tutuklandı.

10 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yapılarak, şüphelilerle birlikte bağımlılık yapan kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 8 gram esrar, 2,14 gram sentetik kannabinoid, 16 adet hap, bir miktar metamfetamin ile bir adet bong ele geçirildi. Umuma açık iş yerlerinde yapılan denetimlerde ise 2 iş yerine kapalı alanda tütün ve tütün mamulü kullandırmaktan, 1 iş yerine saat 22.00’den sonra alkol satışı yapmaktan işlem yapıldı. 1 iş yerine de yaşı küçük şahsa alkol sunumu yapmaktan 114 bin 295 TL ceza yazıldı. Ayrıca 2 şüpheli yakalanırken şüphelilerle birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise toplam 725 araç ve 916 şahsın sorgulaması yapılarak, egzoz patlatan, drift atan ve çevreyi rahatsız eden 13 otomobil, 5 motosiklet olmak üzere toplam 18 araç trafikten men edildi. 41 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza yazılırken sürücü belgelerine de el konuldu. 345 araç sürüsüne ise çeşitli maddelerden 1 milyon 266 bin 253 TL trafik cezası yazıldı.

Kaynak: İHA