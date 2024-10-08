Sinop'ta Korku Dolu Anlar: Kamyonet Birden Alev Aldı

Sinop'ta seyir halindeyken alev alan tahta yüklü kamyonetteki yangın korku dolu anlar yaşatırken, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Sinop'ta Korku Dolu Anlar: Kamyonet Birden Alev Aldı

Sinop-Samsun kara yolu Taşmanlı mevkisinde, plakası belirlenemeyen seyir halindeki kamyonetin motor bölümünden duman çıkmaya başladı.

Bunun üzerine sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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