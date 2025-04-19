Sinop’ta Çocuk Nüfusu Alarm Veriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstatistiklerle Çocuk 2024 başlıklı bültenini yayımladı. Verilere göre Sinop, çocuk nüfus oranı bakımından ülke genelinde dikkat çeken iller arasında yer aldı.

ÇOCUK NÜFUSUNDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yılı sonu itibarıyla Sinop’un toplam nüfusu 226 bin 957 olarak açıklandı. Bu nüfusun yalnızca 42 bin 55’i çocuklardan oluşuyor.

Geçmiş yıllara bakıldığında, 1985’te nüfusun yüzde 45’i çocuklardan oluşurken, bu oran 2007’de yüzde 26,9’a, 2024’te ise yüzde 18,5’e kadar geriledi.

Sinop’taki çocuk nüfus yaş gruplarına göre incelendiğinde:

Yüzde 22,6’sı 0-4 yaş,

Yüzde 28,7’si 5-9 yaş,

Yüzde 30’u 10-14 yaş,

Yüzde 18,7’si 15-17 yaş aralığında yer alıyor.

ÇOCUK BAĞIMLILIK ORANI

15-64 yaş arası çalışabilir nüfusun bakmakla yükümlü olduğu 0-14 yaş grubu çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, Sinop için yüzde 23,5 olarak hesaplandı. Bu oran, genç nüfusun azalmakta olduğunun başka bir göstergesi.

EĞİTİM VE ERKEN YAŞTA EVLİLİK VERİLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023/2024 eğitim öğretim yılı verilerine göre Sinop’ta ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 90,77 oldu. Cinsiyete göre dağılımda, erkeklerde yüzde 90,49, kızlarda ise yüzde 91,06 okullaşma oranı görüldü.

Evlenme istatistiklerine göre ise 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının resmi evlenme oranı 2023’te yüzde 2,4 iken, 2024’te bu oran yüzde 1,5’e geriledi.

ÇOCUKSUZ HANE SAYISI ARTTI

Sinop’ta 2024 yılında toplam 83 bin 72 hane bulunuyor. Bu hanelerin yalnızca yüzde 28,4’ünde en az bir çocuk bulunuyor. Bu oranla Sinop, çocuk bulunan hane oranı en düşük ikinci il konumunda yer alıyor.

Hanelerin çocuk sayısına göre dağılımı ise şöyle:

Yüzde 13,5’inde bir çocuk,

Yüzde 10,3’ünde iki çocuk,

Yüzde 3,4’ünde üç çocuk,

Yüzde 0,8’inde dört çocuk,

Yüzde 0,4’ünde beş ve üzeri çocuk yer alıyor.

Sinop’taki bu veriler, hem demografik yapının değiştiğini hem de çocuk nüfusunun her geçen yıl azalmakta olduğunu gözler önüne seriyor. Uzmanlara göre, bu eğilim uzun vadede bölgenin sosyal ve ekonomik yapısını da etkileyebilir.

Kaynak: İHA