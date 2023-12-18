Sınırdan yasadışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişi yakalandı: 5'i örgüt üyesi çıktı
MSB, Türkiye sınırlarına girmeye çalışan 46 kişinin 5'inin örgüt üyesi olduğu belli oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 5'i örgüt mensubu 46 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Kaynak: AA
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