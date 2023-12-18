Sınırdan yasadışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişi yakalandı: 5'i örgüt üyesi çıktı

MSB, Türkiye sınırlarına girmeye çalışan 46 kişinin 5'inin örgüt üyesi olduğu belli oldu.

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Sınırdan yasadışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişi yakalandı: 5'i örgüt üyesi çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 5'i örgüt mensubu 46 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Suriye
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