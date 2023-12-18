AB ile vize sorununda son durum ne? Öncelikli gruplar belirlendi

Türk vatandaşları için çile haline gelen AB ülkelerinden vize alma sorunlarının çözümüne ilişkin adımlar hızlandırıldı.

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AB ile vize sorununda son durum ne? Öncelikli gruplar belirlendi

Ankara, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle yaşadığı vize sorununa ilişkin adımları hızlandırdı.

Diplomatik kaynaklardan gelen bilgilere göre, öncelikli grupların vize süreçlerinin hızlandırılması için hem AB kurumları ile hem de AB ülkeleriyle ikili ve çoklu düzeyde görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Öğrenciler, akademisyenler, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilerin öncelikli gruplar olarak belirlendiğine dikkat çeken diplomatik kaynaklar, 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması konusunda Türkiye'nin beklentisinin yüksek olduğunu bildirdi.

Bazı ülkelerin ise 4 haftayı bulan vize sürecini 2 haftaya kadar indirdiğine vurgu yapıldı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye-AB ilişkilerine dair Avrupa Birliği Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan raporun, geçen hafta düzenlenen AB zirvesinde ele alınmamasına da tepki gösterdi.

Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına dönük somut önerilerin yer aldığı raporun bir sonraki zirveye bırakılmasının doğru olmadığını belirten diplomatik kaynaklar "Borrell raporundaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesinin Türkiye - AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacağını belirtti. "Tüm AB kurumlarının bu yönde hızla harekete geçmesini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı..

'KONSEYİN KOMİSYONA YETKİ VERMESİNİ BEKLİYORUZ'

AB yetkililerine Türkiye'nin beklentilerinin dile getirildiğini vurgulayan kaynaklar "Teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını bunun için ve konseyin komisyona yetki vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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