Sinem'i Canice Katletmişti... Katilin İfadesi Ortaya Çıktı

Trabzon'da boşanma aşamasında olduğu Sinem'i katleden Ali Eren Somun'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Somun, emniyetteki işlemlerinin ardından adiyeye sevk edilmişti.

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Sinem'i Canice Katletmişti... Katilin İfadesi Ortaya Çıktı
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Trabzon’da boşanma aşamasında olduğu Sinem Topaloğlu’nu evine gizlice girerek katleden Ali Eren Somun adliyeye sevk edilmişti. Somun’un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u balkondan tırmanıp girdiği evinde tabancayla vurup öldüren, görevli bekçi E.E.'yi de bacağından yaralayan Ali Eren Somun, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı Somun, emniyetteki ifadesinde "Sinem'i seviyordum, yaklaşık 2 yıl önce evlendik. Evlendiğimizde düğün altınlarından birini, akrabasının borcunu ödemek için kendisine verdim. Aramızda ilk tartışma bu konu hakkında oldu. Zamanla sorunlar büyüdü, aramız açıldı. Boşanmak istedi. Ailelerimiz devreye girdi, ayrılmamız istenmedi. Sinem'in gemi kaptanlığı kursunda ve stajında hem yanında oldum, destek verdim. Tartışmalarımız sürdü, anlaşmalı boşanmayı kabul etmedi. Bu boşanma davası sürecinde çok yıprandım. Ne yaptıysam onu bu kararından vazgeçiremedim. Onunla yüz yüze konuşmak istedim. O görüşmek istemedi. O gece evine gittim. Boşanma davası konusundan tartıştık, kendimi kaybettim, sinirlerime hakim olamadım.

Ne yaptığımı o an fark etmedim. Kendimden geçmiştim. Yaptığımın farkına sonradan vardım. Böyle olmasını asla istemezdim. Bekçiyi ateş ettiğimde fark etmedim. Bekçiyi yaralama kastım yoktu. Cep telefonum yanımda yoktu. Sinem'in öldüğünü bile yakalandığım anda polislerden öğrendim" dediği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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