CHP'li Sezgin Tanrıkulu’ndan Trol Hesaplara Sert Tepki: 'Daha Önce de Dava Açtım Eleştiriye Açığız, İftiraya Değil'

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, sahte hesaplardan kendisine yönelik yapılan paylaşımlara yazılı bir açıklama yaptı.

Tanrıkulu, daha önce bu tarz paylaşımlar hakkında dava açtığını belirterek “Sonuçlarını alıyoruz” diye belirtti. Tanrıkulu “Birçok sahte hesaptan, trol hesaptan paylaşımlar yapılıyor. İyi niyetli bazı insanlar da bu hesaplara inanıyorlar ve benimle ilgili yalan, yanlış, hakaret içeren paylaşımlar yapıyorlar. Bakın, o bilgilerin tümü yanlış. Eleştiriye açığız ama hakarete değil, iftiraya değil” dedi.

'BİR ADIM BİLE GERİ ATMADIK'

Tanrıkulu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Zor ve önemli zamanlardan geçiyoruz. Gerçekten büyük baskı var, adaletsizlik var. Türkiye'de demokrasi yok. Bütün bunlarla mücadele ediyoruz. Türkiye'nin her yerindeyiz, alanlardayız. Aynı zamanda tabi ki Parlamentodayız; orada da mücadele ediyoruz. Demokrasi için, adalet için, ekonomik refah için mücadele ediyoruz. Bugüne kadar durmadık, bir adım bile geri atmadık.

'SALI GÜNÜ ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK'

Biz Türkiye’de aynı zamanda barıştan yanayız. Silah olmasın, çatışma olmasın, şiddet olmasın, terör olmasın. Türkiye’nin Kürt meselesi bir mutabakatla çözülsün; biz bundan yanayız. Mecliste bir komisyon kuruldu. CHP'den 10 üye bildirildi. Birisi de benim. Salı günü çalışmalarına başlayacak. CHP’nin bugüne kadar oluşturduğu görüşleri orada da savunacağız.

'DAHA ÖNCE DE DAVA AÇTIM'

Kendi görüşlerimizden, barış için, adalet için bir adım bile geri atmayacağız. Ama bunu vesile bilip gerçekten birçok sahte hesaptan, trol hesaptan paylaşımlar yapılıyor. İyi niyetli bazı insanlar da bu hesaplara inanıyorlar ve benimle ilgili yalan, yanlış, hakaret içeren paylaşımlar yapıyorlar. Daha önce de dava açtım, uyardım. Sonuçlarını alıyoruz. Ve insanlar sonra telefon açıyorlar.

'YAPMAYIN, ÜZÜLMEYİN'

“Ya işte bundan vazgeç” falan diye. Bakın, o bilgilerin tümü yanlış. Eleştiriye açığız ama hakarete değil, iftiraya değil. Dolayısıyla Grok’a bile sorsanız, doğruya en yakın olanı söyler size. Yani bu paylaşımları yapmayın, üzülmeyin. Soruşturmayı avukatlarım açar ve sonra beni aramak zorunda kalırsınız, rica edersiniz, bu herhangi bir şey değil. Sadece bir uyarı.

Kaynak: Haber Merkezi