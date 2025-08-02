Manisa'da Otobüs Otomobile Çarptı: 3 Yaralı

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İzmir-Ankara kara yolu Çıkrıkçı Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 26 PN 080 plakalı yolcu otobüsü ile 64 NH 276 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobildeki Kader (26), Emine (47) ve Sultan Parlak (22) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA