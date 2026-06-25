Sınav Sistemi Değişiyor mu? Yusuf Tekin ÖSYM ve Müfredatı İşaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YKS sisteminde değişiklik yapılacağına yönelik çıkan iddiaları net ifadelerle yanıtladı. Sınav sisteminde herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan Bakan Tekin, soruların yasa gereği ÖSYM tarafından yeni müfredata uygun şekilde hazırlanacağını açıkladı.

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Sınav Sistemi Değişiyor mu? Yusuf Tekin ÖSYM ve Müfredatı İşaret Etti
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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sistemiyle ilgili kamuoyunda dile getirilen düzenleme ve değişiklik iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tekin, YKS sistemiyle ilgili değişiklik olmayacağını vurguladığı açıklamasında, bu yönde hiçbir yerde açıklama yapmadıklarına da dikkat çekti.

'SINAV SİSTEMİYLE İLGİLİ HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YOK'

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, "Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. YKS sınavları yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülüyor. Yeni müfredata yönelik yeni soru havuzu hazırlıyorlar” ifadelerini kullandı.

'SORULAR MÜFREDATIN İÇERİĞİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERECEK'

Sözlerini sürdüren Tekin, “Sınav sistemi değişecek” açıklamasında bulunmadıklarını vurgulayarak, “Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT Haber

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